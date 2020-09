Tunisie – Rentrée universitaire : Démarrage des cours en présentiel et recours à l’enseignement à distance en cas de besoin

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique œuvrera à assurer les cours en présentiel dans toutes les universités et instituts supérieur en veillant à l’application du protocole sanitaire anti-covid-19 et recourra à l’enseignement à distance si la situation épidémiologique dans le pays se développe vers le pire “, souligne Olfa Ben Ouda, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Lors d’une conférence de presse organisée en ligne, lundi 21 septembre 2020, la ministre a précisé qu’en cas de recours à l’enseignement à distance, le ministère adoptera la formule pédagogique de l’apprentissage hybride ” blended learning ” basée sur une combinaison de séquences de formation en ligne (e-learning) et de formation en présentiel.

Dans ce contexte, la ministre a signalé que le débit d’internet a été renforcé dans 75 établissements d’enseignement supérieur outre la multiplication des serveurs informatiques dans toutes les universités et l’amélioration de la couverture internet dans tous les espaces universitaires.

Ben Ouda a ajouté que le département entamera bientôt un programme de formation des formateurs en collaboration avec l’Université virtuelle de Tunis dans le domaine de l’usage des nouvelles technologies pour assurer la continuité de l’enseignement quelles que soient les conditions.

A noter que la rentrée universitaire 2020-2021 se poursuit du 1er au 28 de ce mois.