Tunisie – Régions-Covid19 : De nouveaux cas positifs dans les gouvernorats de Bizerte, Médenine, Gabès et Monastir

De nouveaux cas positifs de Covid-19 sont enregistrés dans les régions. La situation épidémiologique se présente comme suit dans les gouvernorats de Bizerte, Médenine, Gabès et Monastir:

– Dans le gouvernorat de Bizerte, le directeur régional de la santé, Jameleddine Saidani a annoncé 31 nouveaux cas de contamination par le virus répartis sur la délégation de Ras Jebel (22 cas), Bizerte nord (7 cas), El Alya (2 cas).

Au moins 209 personnes ont été jusqu’ici diagnostiquées positives au nouveau coronavirus dans le gouvernorat de Bizerte. Les analyses de laboratoire ont également révélé 67 cas de guérison.

– Dans le gouvernorat de Médenine, un homme est décédé ce dimanche à Djerba Houmt Souk des suites de la contamination au virus.

Selon le directeur régional de la santé, les 80 analyses effectuées ont révélé 12 nouvelles contaminations dans le gouvernorat de Médenine. Il s’agit de six personnes de retour de Libye et de six cas locaux à l’île de Djerba dont deux personnels de santé qui travaillent dans le service des urgences à l’hôpital régional Sadok Mokaddem qui a été fermé pour procéder à la désinfection et le pistage de nouveaux cas, apprend-on de même source.

– Dans le gouvernorat de Gabès, 307 analyses ont été effectuées révélant 25 nouvelles contaminations, a indiqué le directeur régional de la santé, Riadh Chaouch.

Il s’agit de 10 cas à El Hamma et El Hamma ouest, 6 cas à Gabès ouest, 4 cas à Gabès sud, deux cas à Gabès ville et à Ghannouch et un cas à Oudhref.

Au moins 339 personnes ont été rétablies jusqu’à aujourd’hui, indique la même source.

– Dans le gouvernorat de Monastir, 31 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés dans la municipalité de Bembla Manara dont 4 parmi le personnel soignant, a indiqué dimanche à l’agence TAP, le maire de Bembla, Lassad Mbarak.

Sur les 52 prélèvements effectués le 17 septembre courant, 22 cas ont été révélés positifs, a-t-il ajouté.

Une séance de travail s’est tenue samedi au siège de la délégation de Bembla pour examiner la situation épidémiologique dans la municipalité. La commission Santé du conseil municipal de Bembla devrait se réunir lundi soir pour prendre de nouvelles mesures visant à prévenir la propagation du virus, a indiqué le maire.

Selon les dernières statistiques de la direction régionale de la santé dans le gouvernorat de Monastir, jusqu’au 19 septembre courant, la région de Monastir compte 854 cas confirmés dont 96 cas de guérison.