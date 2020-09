Tunisie : Entretien entre Thouraya Jribi et le président de la commission de lutte contre le terrorisme

Les moyens de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent à travers la participation des différentes composantes de la société civile, ont été au centre d’un entretien, mercredi, entre la ministre auprès du chef du gouvernement, chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thouraya Jribi et le président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme, Mounir Ksiksi, et la vice-présidente Neila Fkih.

L’entretien s’est déroulé en présence des cadres du ministère concernés par le suivi de ce dossier avec la commission, précise le ministère dans un communiqué.

Le 24 août, Mounir Ksiksi a été nommé à la tête de la commission nationale de lutte contre le terrorisme créée en 2015. Elle est composée de représentants de 17 ministères, un juge d’instruction et trois experts.