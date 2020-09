Covid-19 : La FTF va coordonner avec le ministère de la santé pour les matches de la sélection nationales

Face à la situation de l’épidémie de la coronavirus en Tunisie et en Autriche et avant la mise en place logistique nécessaire à la préparation des deux matches amicaux de la sélection nationale de football devant le Soudan le 9 octobre 20 à Tunis et le Nigéria, le 13 du même mois en Autriche, le bureau fédéral de la fédération tunisienne de football, a décidé de tenir une séance de travail avec les services concernés du ministère de la santé dans les plus brefs délais, afin de prendre les mesures nécessaires, annonce la FTF mardi soir.

Ces deux matches rappelle-t-on, servent de préparation à la 3ème et la 4ème journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations CAN-CAmeroun 2021, prévus en novembre. prochain Par ailleurs la FTF souligne qu’après la contamination de quelques joueurs et dirigeants de clubs, le bureau fédéral a décidé qu”‘aucun match en principe” ne sera reporté dans toutes les catégories sauf en cas d”impossibilité de présenter 18 joueurs dans les rangs de chaque club, en parfaite santé.

La FTF précise qu’elle travaillera en concertation avec le ministère de la santé et se conformera à toutes ses directives et orientations.

Sur un autre plan,le bureau fédéral a décidé , de transférer le dossier des élections du Club Africain au comité indépendant électoral de la FTF et au comité directeur du Club Africain, suite au jugement du Tribunal de Première Instance de Tunis, qui en a informé la fédération vendredi 11 septembre, à travers une copie du jugement déposée au bureau d’ordre de la Fédération..

Le bureau fédéral a décidé de transmettre une copie du jugement au comité indépendant des élections et une autre au club Africain, précisant que la FTF n’a aucun pouvoir sur le comité électoral indépendant qui prendra la décision qu’il jugera utile, sachant qu’il a été fait appel du jugement.

Pour rappel, des avocats du Club Africain avaient déposé une plainte auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis, suite à l’annulation par le Comité Electoral Indépendant de la FTFl. de l’assemblée générale élective du club Africain en juillet dernier à cause du rejet de la liste conduite par Mohamed Ali Boughdiri.