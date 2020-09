JTC2020 : le délai de soumission des candidatures prorogé au 25 septembre

Afin de permettre aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes arabes et africaines d’achever leur travail et finaliser leurs dossiers de participation à la compétition de la 22ème édition des Journées thépatrales de Carthage (JTC) et aux représentations parallèles, la direction du festival annonce que le délai de soumission des candidatures a été prorogé au 25 septembre 2020 (la date butoire était fixée au 15 septembre 2020).

Il est à rappeler que les Journées théatrales de Carthage se tiendront du 5 au 13 décembre 2020.

Le festival consacre une compétition officielle aux productions théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines produites à compter de l’année 2019 et n’ayant pas soumis leurs candidatures à la session précédente.

Le comité de sélection qui sera crée à cet effet, se réserve le droit de choisir les candidatures retenues pour la compétition officielle et la programmation parallèle et de refuser toute prestation ne respectant pas les règlements du festival. La direction du festival a pour sa part le droit de programmer, durant la période des Journées, plus d’une représentation sur le territoire de la République Tunisienne.

Pour rappel, les troupes désireuses de participer doivent soumettre leurs dossiers de candidatures comprenant les documents suivants :

– Le formulaire de participation dûment rempli (à télécharger du site www.jtc.tn) :

– Le CV de chacune des personnes suivantes : l’auteur, le réalisateur, les comédiens et les techniciens, accompagnés de sa photo et d’un résumé de l’œuvre théâtrale proposée.

– La fiche technique contenant tous les éléments scéniques requis ainsi que les besoins techniques en son et lumière.

– Une attestation de la première représentation accompagnée de photos du spectacle théâtral proposé.

– Le dossier de presse comprenant tous les éléments critiques et médiatiques.

– Un enregistrement audiovisuel du spectacle en haute résolution.

Les dossiers de candidature devront être adressés par mail (contact@jtc.tn) ou par voie postale à l’attention du Festival International des Journées Théâtrales de Carthage à l’adresse suivante : 16 bis rue d’Autriche, le Belvédère, 1002 Tunis-Tunisie.fax :+21671 786829 ou par téléphone : +21671280678/71280810

Les dossiers de candidatures incomplets et/ou ne répondant pas aux conditions de participation seront rejetés.