La société tunisienne de pédiatrie recommande le retour normal et sans interruption à l’école

La société tunisienne de pédiatrie a recommandé, dans un communiqué, le retour normal et sans interruption à l’école de tous les enfants tout en appelant au respect des règles barrières.

La STP justifie cette décision par des données épidémiologiques nationales et internationales montrant que l’enfant joue un rôle faible dans la transmission de l’infection que ce soit de l’enfant à l’enfant ou de l’enfant à l’adulte.

Selon la même source, l’enfant âgé de moins de 10 ans contribue rarement à la transmission du SARS-CoV2 et les clusters à point de départ pédiatriques sont rares, voire, exceptionnels comparé à l’enfant de plus de 10 ans.

En outre, l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins fréquemment qu’un adulte et s’il est infecté, il est le plus souvent asymptomatique et les formes hospitalisées sont rares.

La STP signale qu’en Tunisie, à la date du 1er septembre, les 248 enfants testés positifs étaient tous asymptomatique et aucun d’entre eux n’a été hospitalisé.

D’après la société tunisienne de pédiatrie, les conséquences de la pandémie de COVID-19 et la déscolarisation prolongée des enfants sont multiples et graves citant comme exemples l’augmentation des accidents domestiques, l’agressivité, l’augmentation du taux de suicide et de la délinquance outre l’exacerbation des inégalités sociales et éducatives (fracture numérique) et la perte des apprentissages.

A noter que la rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu à partir du 15 septembre prochain de manière progressive selon les niveaux. Plus de millions 215 mille élèves reprendront les cours après une interruption d’environ 6 mois en raison du confinement total décrété en Tunisie en mars dernier suivi des vacances d’été.

Pour garantir la distanciation physique et éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire, le ministère de l’éducation a pris une série de mesures dont la répartition des élèves d’une même classe en deux groupes.