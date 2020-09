Ligue1 : Résultats et classement à l’issue de la 25e et avant-dernière journée

Résultats et classement à l’issue des matches de la 25ème et avant-dernière journée du championnat de Tunisie de la Ligue 1 du football professionnel, disputés jeudi.

A Radès:

Espérance ST 2 Mohamed Ai Yaacoubi (21′), Zied Berrima (50′)

ES Métlaoui 1 Isaka Aboudou (34′)

A Soliman:

AS Soliman 1 Zied Machmoum (1e csc)

US Monastir 2 Mohamed Rezk Makkari (11′), Ali Amri (62′)

A Bizerte:

CA Bizertin 0

JS Kairouan 0

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel 2 Souleimane Coulibaly (89′), Iheb Msakni (90+4)

Stade Tunisien 1 Sam Victor Abata (79′)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

CS Chebba 0

A Sfax:

Club Sportif Sfaxien 1 Aymen Harzi (30′ sp)

Club Africain 0

A Tataouine:

US Tataouine 1 Ismail Diakité (7′)

CS Hammam-Lif 1 Hamza Mabrouk (28′)

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 61 25 18 7 0 41 12 +29

———————————— Champion ——————————

2. CS Sfaxien 50 25 15 5 5 31 17 +14

3. US Monastir 44 25 12 8 5 35 18 +17

4 . Etoile du Sahel 40 25 11 7 7 34 23 +11

5. Club Africain 40 25 13 7 5 26 11 +15

6. Stade Tunisien 33 25 9 6 10 24 25 -01

7 . US Ben Guerdane 33 25 8 9 8 25 30 -05

8. CS Chebba 29 25 7 8 10 31 31 0

9. AS Soliman 28 25 8 4 13 28 29 -1

10. US Tataouine 25 25 5 10 10 20 28 -08

11. CA Bizertin 23 25 5 8 12 18 34 -16

12. ES Metlaoui 22 25 5 7 13 20 33 -13

-. CS Hammam-Lif 22 25 5 7 13 20 38 -18

14 . JS Kairouan 21 25 6 3 15 19 41 -22