Tunisie : Le président de l’ARP reçoit le procureur général de l’Etat du Qatar

Le procureur général de l’Etat du Qatar, Ali Ben Fetais Al Marri, a mis l’accent lors de sa rencontre mercredi avec le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi, sur la place prépondérante de la Tunisie à l’échelle arabe et islamique.

Al-Marri a évoqué la disposition de son pays à hisser le niveau de la coopération bilatérale avec la Tunisie dans différents domaines.

Il a salué les hautes compétences tunisiennes dans diverses spécialités, tout en faisant valoir l’expérience législative et juridique du pays.

“Ma visite intervient pour confirmer notre coopération et notre soutien à la Tunisie et pour tirer profit de son expérience et de ses compétences. Nous voulons prendre exemple sur l’expérience tunisienne, comme c’était le cas auparavant au sujet du code du statut personnel, ainsi que sur la valeur ajoutée des compétences tunisiennes au Qatar dans plusieurs domaines”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Rached Ghannouchi a mis l’accent sur la profondeur des relations établies entre les deux pays frères, tout en exprimant son souhait de les voir se développer davantage au niveau de l’investissement et des échanges commerciaux.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Qatar à Tunis, des premier et deuxième vice-présidents du parlement et de la présidente de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures du parlement.