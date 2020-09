Kais Saied : “Ceux qui revendiquent l’égalité dans certains domaines doivent penser l’égalité dans son essence et ses visées en matière d’enseignement”

Le Président de la République, Kais Saied, a déclaré, samedi, dans son discours prononcé au Palais de Carthage, à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir, que ” ceux qui revendiquent l’égalité dans certains domaines, doivent penser l’égalité dans son essence et ses visées en matière d’enseignement”.

Saied a souligné à cet égard que l’éducation est le droit de chaque citoyen, ajoutant que la communauté nationale a le devoir de la rendre disponible sans aucune discrimination.

Il a considéré “que ce n’est pas un hasard si les taux de réussite sont élevés dans certaines régions et faibles dans d’autres expliquant que c’est à cause de la pauvreté, de la misère, de la privation et des longues distances à parcourir pour se rendre aux établissements d’enseignement”.

Saied a estimé que “La négligence de l’Etat dans ce domaine, n’est guère justifiable, car cela serait considéré comme une négligence à l’égard des droits de l’Homme et envers toutes les lois, y compris la constitution. “Lorsque l’éducation dans ses phases primaire et préparatoire en particulier est fondée sur le concept de la liberté ainsi que sur les valeurs intériorisées par la plupart des membres de la société, elle constituera un barrage sur lequel se heurte toute idéologie extrémiste et terroriste”, a-t-il dit.

Le Chef de l’Etat a ajouté que la véritable réponse aux phénomènes précités qui ravagent les sociétés, est d’instaurer une éducation basée sur les principes de la philosophie, de la liberté, du travail et de l’éthique. “Ces valeurs seraient à même de protéger les sociétés et les individus contre toute déviation allant dans le sens de ceux qui tentent désespérément de porter atteinte à l’Etat et à ses valeurs”, a précisé le président de la République.

Il a ajouté “qu’il n’est pas exagéré d’exiger que les programmes de l’enseignement de base soient revus, pour y intégrer les principes de base de la pensée et de la philosophie, car la pensée découle des sciences”. ” Le pouvoir devrait être au service de la science”, a-t-il noté. “Les sciences, notamment les humanités, ne doivent pas être placées au service du pouvoir”, a-t-il poursuivi.

Saied a salué les efforts déployés par tous les acteurs, dont les enseignants, les cadres médicaux et paramédicaux, les employés, qui ont tenu à faire de l’année scolaire une réussite malgré l’arrêt des cours à cause de la propagation de la pandémie Covid-19 et le confinement général imposé. Il a félicité les lauréats des examens nationaux et affirmé que “l’histoire retiendra leurs inlassables efforts consentis dans le but d’atteindre le pinacle de la réussite”.