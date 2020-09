Le CREDIF lance un programme de sensibilisation contre la violence basée sur le genre

Le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la Femme (CREDIF) lance, du 7 au 13 septembre 2020, un programme de sensibilisation sur le thème “Mixité, égalité”, visant à lutter contre la violence basée sur le genre, à promouvoir l’application de la loi organique n° 58 de l’année 2017 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que toutes les lois garantissant les droits des migrants et des réfugiés.

Dans une déclaration à la TAP, vendredi 4 septembre, la responsable de communication au CREDIF, Sonia Zekri Amira, indique que ces journées de sensibilisation qui seront assurées par une spécialiste de la violence basée sur le genre ont pour but la sensibilisation sur les droits garantis par la loi contre la violence à l’égard des femmes, des immigrés et des réfugiés résidant en Tunisie, et de leur fournir les moyens de protection dans le domaine de la santé reproductive et sexuelle, et la plupart des services de santé dont ils peuvent bénéficier.

“Le concept de l’approche du genre sera également simplifié au profit des migrants et des demandeurs d’asile, qui seront initiés aux différentes lois qui leur garantissent une protection totale dans le pays de résidence” a-t-elle ajouté.

Elle indique que la première partie de la campagne, qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre, prévoit l’organisation d’ateliers de sensibilisation au siège du CREDIF, en arabe, français et en anglais, afin de familiariser les migrants et les réfugiés avec la loi n° 58 de 2017, et avec la plupart des services qui leur sont offerts en Tunisie.

La deuxième partie de la campagne de sensibilisation, sera destinée au grand public, à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, à la date du 11 septembre, le 12 septembre au gouvernorat de la Manouba, le 13 septembre au gouvernorat de l’Ariana, afin de sensibiliser les citoyens de tout âges à la nécessité de rejeter toutes les formes de violence et de discrimination qui affectent ces catégories, et donner un aperçu des peines auxquelles les auteurs de ces crimes pourraient être exposés.

Le CREDIF organise ce programme de sensibilisation, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population.