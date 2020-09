Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 02 septembre 2020

La journée de mercredi qui coïncide avec la fin de la saison d’Aoussou et le début de l’automne, selon le calendrier agricole, sera marquée par des orages parfois intenses avec des précipitations sur la plupart des régions, des chutes de grêle et l’apparition de la foudre dans certains endroits.

Les températures seront en baisse, les maximales varieront entre 22 et 26, dans le nord et le Centre, et atteindront 37 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent sera fort sur le sud, modéré et relativement fort au nord et au centre, sa vitesse dépassera temporairement les 90 km / h, lors de l’apparition des nuages orageuses. La mer sera agitée sur le golfe de Gabès et ondulée sur les autres côtes.