Tennis – Elections : Salma Mouelhi réélue à la tête de la FTT

Salma Mouelhi a été réélue à la tête de la fédération tunisienne de tennis (FTT), pour un troisième mandat successif (2020-2024), à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la fédération, tenue samedi à Hammamet.

Mouelhi était déjà présidente de la FTT deux mandats durant (2013-2016 et 2016-2020).

A cette occasion, Salma Mouelhi qui était à la tête de l’unique liste candidate en lice, a dans une déclaration à l’agence TAP, fait part de son immense joie pour la confiance placée à nouveau par les clubs présents en sa personne, assurant que la composition du nouveau bureau fédéral garantit la parité entre les deux sexes (6 hommes et 6 femmes).

Et d’ajouter qu’elle poursuivra la mise en œuvre de la stratégie amorcée depuis son précédent mandat pour améliorer le niveau des entraineurs et autres directeurs techniques, former des dirigeants et promouvoir l’infrastructure sportive.

“Nous ambitionnons au cours de l’année à venir d’organiser un grand tournoi doté de 250 mille dollars, qui soit à la hauteur du niveau mondial atteint par la championne tunisienne Ons Jabeur”, a-t-elle lancé.

Mouelhi a, pour ce faire, adressé un appel à travers lequel elle exhorte l’autorité de tutelle à confier la gestion des courts de tennis de la cité nationale sportive à la FTT.