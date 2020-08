L’association tunisienne de défense des droits de l’enfant appelle à maintenir la date du 15 septembre pour la rentrée scolaire

Le président de l’association tunisienne de défense des droits de l’enfant, Moez Chérif, a appelé samedi tous les intervenants dans le secteur éducatif à maintenir la date du 15 septembre pour la rentrée officielle des classes 2020-2021.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Moez Chérif a estimé que la crainte de la contamination au coronavirus ne doit pas être paralysante et il convient d’aller de l’avant pour y faire face et reprendre les cours normalement.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’importance de sensibiliser les élèves à l’importance d’adopter les gestes barrières pour éviter la contamination signalant que l’association a participé à l’élaboration du protocole sanitaire anti-covid-19 relatif à la rentrée scolaire et qui a été réalisé par la direction de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé.

Moez Chérif a souligné qu’actuellement nous sommes dans une phase où nous devons vivre avec le coronavirus car il ne sera plus possible de décréter une nouvelle fois le confinement total dans le pays.

Par ailleurs, Chérif a indiqué que des citernes d’eau seront mises à la disposition des établissements éducatifs privés d’eau potable et ce, avec l’appui des autorités régionales et locales.

” La société civile veillera au respect des mesures d’hygiène dans ces établissements éducatifs, qui représentent environ le tiers du total des institutions, et informera les autorités compétentes de tout manquement “, a-t-il souligné.

A noter qu’un protocole sanitaire général anti-covid 19 relatif à la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 a été signé jeudi dernier au siège du ministère de la santé entre les ministres de la santé, des affaires sociales, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la formation professionnelle et de l’emploi, de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors et des affaires religieuses.

Le protocole sanitaire prévoit le port obligatoire du masque par tous les travailleurs dans les espaces éducatifs, d’enseignement et de formation et par tous les élèves âgés de plus de 12 ans (collégiens, lycéens, étudiants et stagiaires dans les centres de formation professionnelle).

En outre, il prévoit le contrôle et la mise en quarantaine des cas suspects ainsi que la désinfection des espaces une ou deux fois par jour au minimum essentiellement les blocs sanitaires et l’organisation de campagnes de sensibilisation qui cibleront les élèves et les étudiants en leur assurant l’assistance psychologique nécessaire.