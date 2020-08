Football : Ferjani Sassi prolonge au Zamalek pour trois ans

Le milieu international Tunisien du Zamalek, Ferjani Sassi a renouvelé son contrat pour trois saisons avec le club égyptien de ligue 1 , a revélé l’agent du joueur Mouhaned Bououne.

“Les relations sont excellentes entre Ferjani Sassi et le président du club Mortadha Mansour ainsi que son fils Amir responsable de la section football , a déclaré Bounoune à la chaine privée égyptienne “One Time Sports 2″, précisant que le joueur (28 ans), est rassuré. Il se sent comme l’enfant du club et il est en totale communion avec le groupe c’est pour cela qu’il a exprimé sa volonté de poursuivre au Zamalek , un prestigieux club en Egypte et en Afrique” a t-il affirmé .

“J’ai discuté avec Amir Mortadha à propos du renouvellement du contrat de Sassi qui n’était pas au courant qu’il y avait de nouvelles tractations, a précisé Bououne . C’est un joueur professionnel il a juste besoin d’être concentré sur le terrain.”. a -t-il estimé

Ferjani Sassi rappelle-t-on avait rejoint les Zamalkaouis en janvier 2018 en provenance d’Al Nasr d”Arabie Saoudite. Il a auparavant évolué à l’Etoile du Sahel et à l’Espérance sportive de Tunis.