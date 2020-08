Tunisie : Quatre jours de gréve dans tous les ports de la République

La Chambre syndicale nationale des services portuaires relevant de l’UTICA a décidé d’observer une grève des opérateurs dans le domaine de l’amarrage et le désamarrage et la protection des navires dans tous les ports de la République, et ce, à partir de demain mardi 25 août 2020 (à partir de minuit) jusqu’au 28 août (23h 59 minutes) en raison du non respect des engagements des parties concernées.

Elle a précisé, dans un communiqué publié, lundi , que la décision de la grève, prévue initialement du 3 au 6 août 2020, a été reportée suite à l’engagement du ministère du transport de présenter le dossier des tarifs de l’amarrage et du désamarrage des navires, au ministre chargé de la gestion des affaires du ministère du transport pour qu’il le soumette au ministère du commerce, pour parachever les mesures et revoir les cahiers des charges des professionnels.