Tunisie : Publication au JORT de la décision du port obligatoire du masque de protection dans les espaces publics ouverts et clos

La décision ministérielle portant sur le port obligatoire du masque de protection dans les espaces publics et clos a été publiée lundi au JORT.

Cette décision qui intervient dans le cadre de la lutte nationale contre la pandémie du coronavirus concerne toutes les institutions et centres de santé publics et privés, les établissements scolaires et de formation publics et privés, ainsi que les crèches et jardins d’enfants.

Les citoyens et travailleurs dans le secteur des transports, les centres commerciaux et dans les espaces de loisirs dédiés aux activités sportives, culturelles collectives doivent obligatoirement porter le masque .

Le port du masque est désormais obligatoire également dans les mosquées et tous les lieux de culte ainsi que dans les administrations publiques et privées, les aéroports, les ports maritimes et stations de transport public.

Selon le JORT les responsables et dirigeants des différents lieux précités sont chargés de faire respecter cette décision.