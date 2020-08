Ligue 1 (21e journée) : L’US Monastir et le CS Chebba rentrent avec un point chacun

L’US Monastir est revenu avec un point de Kairouan (0-0) tout comme le CS Chebba qui a tenu en échec l’US Tataouine (1-1), dans les deux matches programmés dimanche en clôture de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les usémistes, en déplacement chez les Aghlabides, n’ont pu ramener qu’un petit point, le deuxième nul de suite après celui concédé face à l’ES Metlaoui. Une situation qui profite bien au dauphin sfaxien, large vainqueur samedi de l’US Ben Guerdane (0-4), et qui se retrouve aujourd’hui à trois longueurs de l’US Monastir.

Quant à la JS Kairouan qui continue à dilapider des points précieux, elle occupe toujours la 12e position à deux longueurs seulement du duo partageant la dernière place.

A Tataouine, le CS Chebba a réussi à arracher un point précieux face à l’équipe locale (1-1) qui lui permet de s’approcher du milieu du tableau (8e, 25 points) au même titre de son adversaire du jour qui s’éloigne à son tour de la zone rouge (10e, 19 points).

Ce match a vu les visiteurs ouvrir le score à la fin de la première période grâce à Serge Seko Atsou (44) avant que Sanad Khemissi n’égalise pour l’US Tataouine à la 66e.

. Dimanche :

A Tataouine :

US Tataouine – CS Chebba 1-1

A Kairouan :

JS Kairouan – US Monastir 0-0

. Samedi :

A Radès : Espérance ST – Stade Tunisien 2-1

Metlaoui:

ES Métlaoui – CS Hammam-Lif 1-1

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – CS Sfaxien 0-4

A Soliman :

AS Soliman – ES Sahel 2-0

A Bizerte :

CA Bizertin – Club Africain 0-1

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 53 21 16 5 0 37 10 +27

2. CS Sfaxien 43 21 13 4 4 27 14 +13

3. US Monastir 40 21 11 7 3 31 13 +18

4. Club Africain 36 21 12 6 3 25 8 +17

5. Etoile du Sahel 34 21 9 7 5 30 19 +11

6. US Ben Guerdane 31 21 8 7 6 23 26 -03

7. Stade Tunisien 28 21 8 4 9 20 23 -03

8. CS Chebba 25 21 7 4 10 27 27 0

9. AS Soliman 24 21 7 3 11 22 23 -01

10. US Tataouine 19 21 4 7 10 15 25 -10

11. ES Metlaoui 18 21 4 6 11 16 28 -12

12. JS Kairouan 17 21 5 2 14 17 38 -21

13. CS Hammam-Lif 15 21 3 6 12 16 34 -18

. CA Bizertin 15 21 3 6 12 15 33 -18