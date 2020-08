Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 21 août 2020

Les températures demeurent élevées, vendredi, et les maximales se situeront entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières de l’Est, et entre 38 et 45 degrés, à l’intérieur du pays, avec des coups de sirocco, selon l’INM.

L’activité des vents nécessite plus de vigilance sur les zones côtières de l’Est et la vitesse atteindra 50Km/h. La Mer sera peu agitée à agitée sur les côtes Est du pays.

Possibilité d’apparition de cellules orageuses, sur les hauteurs ouest, et qui seront probablement accompagnées de pluies isolées.