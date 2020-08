Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 20 août 2020

Ciel ensoleillé avec quelques nuages sur la plupart des régions. Les températures seront en hausse et devront atteindre 32 et 37 degrés dans les régions côtières de l’Est, avec le retour des courants aériens en provenance du sud.

Les températures maximales seront situées, entre 39 et 45 degrés, à l’intérieur du pays, avec des vents de sirocco.L’activité des vents nécessite plus de vigilance sur les zones côtières et atteindra 50Km/h à l’extrême Nord-Ouest. La Mer sera agitée à très agitée dans la zone de Serrat et peu agitée ailleurs.