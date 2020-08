Kaîs Saied réaffirme la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne

Le président de la République Kaîs Saied a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, se disant confiant en les capacités du peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes.

” Le droit palestinien ne volera pas en éclats “, a-t-il lancé en rencontrant, mercredi, au palais de Carthage, l’ambassadeur de Palestine à Tunis Hayel Fahoum.

Et d’ajouter : ” on ne s’ingère pas dans les choix de certains pays. On respecte la volonté des pays qui sont libres dans leurs choix et devant leurs peuples. Mais nous avons aussi notre propre position, loin des déclarations de condamnation… “.

Le chef de l’Etat a réitéré l’appui constant de la Tunisie aux palestiniens pour recouvrer leurs droits ” violés “, mettant en garde contre l’enracinement de la culture de la défaite.

Par ailleurs, le président Kaîs Saied a formé le vœu de voir les palestiniens surmonter leurs différends et divisions au service de la juste cause palestinienne.

Pour sa part, le diplomate palestinien a transmis à Kaîs Saied les salutations du président Mahmoud Abbas et des dirigeants palestiniens, saluant le soutien apporté par la Tunisie à la Palestine.

” La Tunisie ne soutient pas seulement le peuple palestinien, mais participe également avec lui sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes “, a-t-il dit.