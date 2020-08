Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 18 août 2020

Le mercure va encore grimper en Tunisie, mardi. La températures atteindra 47 degrés sur le nord ouest.

Les températures maximales seront situées entre 32 et 38 degrés sur le nord et les régions côtières, et entre 38 et 44 degrés dans le reste des régions, avec des vents de sirocco.

Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera faible à modéré, avec une vitesse qui ne dépasse pas 30 km/h. La mer sera peu agitée.

Des cellules orageuses seront observées l’après midi sur les hauteurs ouest du pays.