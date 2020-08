Des syndicalistes protestent contre l’amendement de l’article 20 du statut de l’UGTT

Des dizaines de syndicalistes de nombreux secteurs d’activités et de différentes régions du pays se sont rassemblés mardi à la place Mohamed Ali à Tunis pour exprimer leur rejet de l’amendement de l’article 20 du statut de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui permettrait aux membres du bureau exécutif actuel de dépasser deux mandats dans leurs postes.

Ce mouvement de protestation a été observé à l’initiative du Rassemblement des forces syndicales démocrates, qui a exprimé son rejet catégorique et total de la tenue d’un congrès exceptionnel non électif au cours duquel sera adopté l’article 20 en question.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abderrazek Ben Said , syndicaliste et l’un des organisateurs du rassemblement , a signalé que plusieurs syndicalistes de nombreux secteurs craignent aujourd’hui l’amendement du statut qui devrait être intouchable, selon lui, et serait une pratique antidémocratique.

Dans ce contexte, il a rappelé que lors du dernier congrès de l’UGTT, il était aussi question d’amender cet article mais les forces démocrates ont réussi à y faire face et l’ont rejeté.

” Le même scénario se répète aujourd’hui et c’est dangereux surtout quand cela émane d’une organisation qui défend les droits et la démocratie alors qu’elle transgresse son propre statut”, ajoute Ben Said.

Selon la même source, sur un total de 11 membres du bureau exécutif actuel seulement deux ont refusé l’amendement de l’article 20 du statut de l’organisation syndicale.

” Nous continuerons à militer pour empêcher l’adoption de cet article “, a souligné Ben Said

A noter que le congrès national de l’UGTT se tient tous les cinq ans. Le prochain congrès devra se tenir en 2021. Selon une source du bureau exécutif de l’UGTT, un congrès national se tiendra les 24,25 et 26 août en cours pour examiner et discuter toutes les questions et dossiers.