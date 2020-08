Tunisie : Des fuites concernant le gouvernement Mechichi – Saied

Peu d’informations sont en train de fuiter du Palais de Dar Dhiafa, à Carthage, concernant la nouvelle formation gouvernementale. Cependant, il semble que Hichem Mechichi, chef du gouvernement désigné, aurait opté pour la formation d’un gouvernement formé de seulement 20 ministres avec peu de secrétaire d’Etat.

Certains ministères changeront de noms alors que d’autres garderont leurs noms d’origines. Parmi les nouvelles nominations, il y aura :

1. Ministère de la justice et des droits de l’homme

2. Ministère de l’Intérieur et des administrations locales

3. Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

4. Ministère de la Défense nationale

5. Ministère de l’économie, des finances et du développement

6. Ministère de l’industrie et du commerce

7. Ministère de l’éducation et de la jeunesse

8. Ministère des affaires sociales et du travail

Saied et Mechichi pourraient aussi garder certains ministres déjà en fonction comme Nizar Yaich, Thouraya Jribi, Imed Elzeki, Mongi Marzouk, Ahmed Addoum et Chiraz Latiri.