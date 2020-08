Nabeul : Démarrage de la campagne électorale des élections municipales partielles à Korba

La campagne électorale pour les élections municipales partielles à Korba (gouvernorat de Nabeul) a démarré, lundi, et se poursuit jusqu’au 28 août.

Le scrutin est prévu le 29 août pour les sécuritaires et militaires et le 30 août pour les citoyens.

Sept listes sont en lice dont six indépendantes et une partisane, a souligné à l’agence TAP la coordinatrice de l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) de Nabeul 1.

Une ambiance terne caractérise le premier jour de la campagne électorale qui s’est limitée au collage des manifestes électoraux par les listes indépendantes “Korba fi Ainina” (Korba dans nos yeux) et “Korba El Ghalia” (La chère Korba).

Rappelons que ces élections ont été programmées après la dissolution du conseil municipal au mois de mars dernier suite à la présentation de 21 membres du conseil municipal (sur un total de 30 conseillers) leur démission collective, ce qui a nécessité la tenue d’élections partielles exceptionnelles conformément aux exigences de l’article 49 de la loi électorale.