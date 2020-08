Ligue 1 (20e journée) : résultats partiels

Résultats partiel des matches de la 20e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputés dimanche :

Dimanche 16 août :

A Sfax Mhiri :

CS Sfaxien 1 Chris Kouakou (14′)

AS Soliman 0

Au Bardo :

Stade Tunisien 0

CA Bizertin 0

A la Chebba :

CS Chebba 4 Oussema Ben Maamer (15′) Mohamed Amine Maddani (47′), Thierry Tchuente (55′), Saadeddine Hamdi (62′)

JS Kairouan 1 Mossaab Sassi (86 sp)

A Monastir (19h00) :

US Monastir

ES Metlaoui

A Radès (19h00) :

C.Africain

US Tataouine

Joués samedi :

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif 1 Rabii Bouzid (19 sp)

US Ben Guerdane 2 Fakhreddine Ouji (14 et 90+3 sp)

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel 1 Karim Laaribi (19)

Espérance de Tunis 1 Taha Yassine Khenissi (90+2)

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 50 20 15 5 0 35 9 +26

2. CS Sfaxien 40 20 12 4 4 23 14 +09

3. US Monastir 38 19 11 5 3 30 12 +18

4. Etoile du Sahel 34 20 9 7 4 30 17 +13

5. Club Africain 32 19 11 5 3 23 7 +16

6. US Ben Guerdane 31 20 8 7 5 23 22 +01

7. Stade Tunisien 28 20 8 4 8 19 21 -02

8. CS Chebba 24 20 7 3 10 26 26 0

9. AS Soliman 21 20 6 3 10 20 23 +3

10. US Tataouine 17 19 4 5 10 13 23 -10

11. ES Metlaoui 16 19 4 4 11 14 26 -12

. JS Kairouan 16 20 5 1 14 17 38 -21

13. CA Bizertin 15 20 3 6 11 15 32 -17

14 . CS Hammam-Lif 14 20 3 5 12 15 33 -18