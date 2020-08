Ligue 1 (20e journée) : Le CS Sfaxien s’empare provisoirement de la deuxième place

Le CS Sfaxien a renoué avec la victoire après deux nuls consécutifs, en battant l’AS Soliman sur la plus petite marge (1-0), dimanche à Sfax, pour le compte de la 20e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

L’unique but a été inscrit par Chris Kouakou à la 14′ permettant ainsi aux noir et blanc, d’enlever provisoirement la deuxième place à l’US Monastir qui reçoit à 19h00 l’ES Metlaoui.

Au Bardo, le Stade Tunisien et le CA Bizertin se sont quittés sur un score blanc (0-0). La formation nordiste (13e/14 points) est dans une situation de plus en plus critique 6 journées avant la fin de l’exercice et la menace de la relégation la guette de plus en pluse . Le Stade Tunisien reste dans le ventre mou du tableau (7e (28 pts).

Le CS Chebba a de son coté infligé une sévère défaite à la JS Kairouan (4-1). Les buts ont été marqués par Oussema Ben Maamer (15′) Mohamed Amine Maddani (47′), Thierry Tchuente (55′), Saadeddine Hamdi (62′) et Mossaab Sassi a réduit la marque à la 86 sur pénalty.

Si la CS Chebba s’est assurée une bonne place au milieu tableau (8/24 pts), les aghlabides en revanche n’arrivent toujours pas à s’extirper du bas du tableau. Ils ne sont qu’à un point d’avance sur le CA Bizertin et 2, sur la lanterne rouge, le CS Hammam-lif.

Dimanche 16 août :

A Sfax Mhiri :

CS Sfaxien – AS Soliman 1-0

Au Bardo :

Stade Tunisien CA Bizertin 0-0

A la Chebba :

CS Chebba – JS Kairouan 4-1

A Monastir (19h00) :

US Monastir

ES Metlaoui

A Radès (19h00) :

C.Africain

US Tataouine

Joués samedi :

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – US Ben Guerdane 1-2

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel – Espérance de Tunis 1-1

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 50 20 15 5 0 35 9 +26

2. CS Sfaxien 40 20 12 4 4 23 14 +09

3. US Monastir 38 19 11 5 3 30 12 +18

4. Etoile du Sahel 34 20 9 7 4 30 17 +13

5. Club Africain 32 19 11 5 3 23 7 +16

6. US Ben Guerdane 31 20 8 7 5 23 22 +01

7. Stade Tunisien 28 20 8 4 8 19 21 -02

8. CS Chebba 24 20 7 3 10 26 26 0

9. AS Soliman 21 20 6 3 10 20 23 +3

10. US Tataouine 17 19 4 5 10 13 23 -10

11. ES Metlaoui 16 19 4 4 11 14 26 -12

. JS Kairouan 16 20 5 1 14 17 38 -21

13. CA Bizertin 15 20 3 6 11 15 32 -17

14 . CS Hammam-Lif 14 20 3 5 12 15 33 -18.