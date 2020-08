Fête de la femme : Asma Shiri préside une manifestation sur le sport féminin

A l’occasion de la Fête de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année, la ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Asma Shiri, a présidé, jeudi matin, une manifestation sportive organisée dans l’espace extérieur de la Cité des sports d’El Menzah.

Des ateliers consacrés aux différentes spécialités sportives et de handisport féminins et animés par les fédérations et les associations sportives concernées ont été au programme de cette manifestation qui a été marquée par la présence de plusieurs athlètes et championnes tunisiennes.

La ministre a salué, à cette occasion, le rôle de la femme sportive dans la promotion du sport national et les performances réalisées par les sportives tunisiennes dans les plus grandes manifestations internationales et olympiques. Elle a mis l’accent sur la nécessité d’accorder plus d’intérêt aux jeunes athlètes afin de renforcer la place de la femme dans le domaine sportif.