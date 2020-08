Ligue 1 (19e journée) : Le classico entre l’Espérance et le CSS sans vainqueur

Le classico de la 19e journée de la Ligue 1 du football professionnel opposant mercredi à Radès le leader espérantiste au CS Sfaxien n’a pas donné de vainqueur (0-0).

La formation sang et or dont c’est le deuxième match nul de suite après celui concédé samedi à Ben Guerdane (0-0), conserve néanmoins la tête du classement avec 49 points tandis que le club noir et blanc qui enchaine avec son troisième match nul de suite, rate l’occasion de reprendra sa deuxième place ravie, mardi par l’US Monastir (38 points) grâce à sa victoire face au CS Hammam-lif (3-1) et se retrouve au bout de cette 19e journée 3e avec 37 points.

Plus tôt dans la journée, l’ES Metlaoui, en lutte pour le maintien, a pris une bonne bouffée d’oxygène après sa victoire à domicile face au CS Chebba (2-1), tout comme l’US Tataouine, auteur d’une belle opération face au Stade Tunisien (2-1), tandis que le CA Bizertin est resté en danger malgré son match nul avec l’Etoile du Sahel (2-2).

L’ES Metlaoui qui partageait la dernière place avec le CA Bizertin, a remporté une précieuse victoire aux dépens du CH Chebba grâce à un doublé de Boubaker Diarra (52 et 67), réussissant à se hisser à la 11e place qu’il partage désormais avec la JS Kairouan (16 points), même s’il n’est pas encore à l’abri. Le CS Chebba qui a résuit l’écart à la 70e par Fedi Felhi partgae lui la 8e place avec l’AS Soliman, battu mardi par l’US ben Guerdane (0-2).

L’US Tataouine a réussi à son tour une belle opération face au Stade Tunisien en s’imposant par deux buts signés Mohamed Ali Abdessalem (18) et Haythem Mehamedi (57 SP), contre un but de Alimi Sikiru (64) pour le club du Bardo. Un succès qui vient à point nommé pour les protégés de Hammadi Daou pour se propulser à la 10e place tandis que les hommes d’Anis Boussaidi dont c’est la première sortie officielle à la tête du club, restent 7e.

Le CA Bizertin qui accueillait l’Etoile du Sahel, a beau freiné l’élan des étoilés après quatre victoires successives, se contentant d’un nul (2-2) qui n’arrange pas du tout ses affaires. Les protégés de Kaies Yacoubi restent coincés à la dernière place partagée désormais avec le CS Hammam-lif, alors que leur adversaire du jour occupe toujours la 4e position avec 33 points.

Pourtant, les Bizertins ont été plus entreprenants au début du match, parvenant à inscrire deux buts par Chiheb Ben Fraj (26 SP) et Zied Ounelli (28), mais le même Ben Fraj a permis aux étoilés de réduire la marque sur un but contre son camp (36), avant que le Guinéen Ali Souma n’égalise à la 60e.

La JS Kairouan, autre équipe du bas du tableau, a réussi à tenir forte tête au Club Africain à domicile (1-1) mais le nul lui a coûté très cher (12e) en se retrouvant dépassée par l’US Tataouine et l’ES Metlaoui, vainqueurs.

La formation clubiste elle conserve sa 5e place avec 32 points.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Lamjed Ameur (9) pour les Aghlabides et par Bassirou Compaore (11) pour le club de Bab Jedid.