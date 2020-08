Ligue 2 (Paly-out) : les matches programmés entre le 1er et le 8 septembre

La fédération tunisienne de football (FTF) a arrêté les dates des matches de la phase play-out de la Ligue 2 du football professionnel selon le calendrier suivant :

1ère journée : 1er septembre

2e journée : 4 septembre

3e journée : 8 septembre

Les matches de la poule A qui opposeront les équipes de CS Msaken, ES Radès et SA Menzel Bourguiba auront lieu à Monastir (l’AS Ariana est reléguée en Ligue 3), tandis que les rencontres de la poule B qui comprend les clubs de l’ES Hammam-Sousse, AS Marsa, AS Kasserine et le SS Sfaxien se dérouleront à Tunis.

Les équipes entament cette phase avec les points récoltés avant la suspension de la compétition en mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.

Une réunion de coordination présidée par Wadii Jari se tiendra le 17 août à partir de 12h00 au siège de la fédération.