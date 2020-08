Bizerte : L’incendie au mont Nadhour se déclenche de nouveau

Le directeur régional de la protection civile à Bizerte, Kamel Meliti, a fait savoir, dimanche, que l’incendie au mont Nadhour s’est déclenché de nouveau, dimanche, pour la troisième fois successive, et plus précisément au niveau de la façade donnant sur les régions de Bajou et Rafraf.

Le responsable a précisé, dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP, que des efforts ont été déployés par les équipes de la protection civile et de la direction des forêts, et le reste des parties intervenantes, afin d’éteindre l’incendie.

Il est à noter que l’incendie du mont Nadhour a ravagé plus de 58 hectares de forêt. Il s’est déclaré, une première fois, vendredi après midi, avant d’être éteint samedi matin, puis le feu s’est déclenché de nouveau samedi après midi et s’est éteint la nuit. Et voici que l’incendie se déclare encore, aujourd’hui, dimanche, pour la troisième fois en moins de 48 heures.