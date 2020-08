Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Températures modérées et les maximales seront comprises entre 30 et 34 C° dans le nord et les hauteurs et entre 35 et 39 C° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré ne dépassant pas les 30 km/h et deviendra relativement plus fort l’après-midi prés des côtes. Mer forte à agitée et baignade possible sur les différentes côtes.