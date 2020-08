Ligue des champions : la CAF renonce officiellement au “Final Four”

Le Comité d’urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé lundi le calendrier révisé des compétitions interclubs touchées par la pandémie de coronavirus (Covid-19), renonçant officiellement à la formule du “Final Four” pour la Ligue des champions.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a justifié sa décision par le “retrait de la Fédération camerounaise de football de l’organisation du Final Four” et “conformément au principe d’équité”, puisque l’Egypte et le Maroc, dont les représentants Al-Ahly et le Zamalek pour la première et le Raja et le Wydad Casablanca pour le second sont les demi-finalistes de la compétition, “sont exempts de l’accueil du Final Four”.

Ce dernier devait se jouer initialement au stade Japoma à Douala (Cameroun) en septembre, avant que le gouvernement camerounais ne décide de renoncer à abriter le reste de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les matchs aller seront disputés les 25 et 26 septembre 2020 au Maroc, tandis que la seconde manche est programmée les 2 et 3 octobre en Egypte.

La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une autre marocaine.

A cet effet, un appel à candidatures a été lancé à l’attention des associations membres, à exclusion de l’Egypte et du Maroc pour l’organisation de ladite finale en match unique, précise la CAF, soulignant que les associations membres intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature comprenant le lieu du match et la garantie gouvernementale obligatoire au plus tard le 17 août 2020.

Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Egypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020.

A cet égard, les associations membres concernées, à savoir la Fédération égyptienne de football et la Fédération royale marocaine de football, devront confirmer leur disponibilité au plus tard le 15 août 2020.

La CAF poursuivra les discussions avec les différentes parties prenantes sur les possibilités d’organiser les matchs restants de la Ligue des champions 2019-2020 à huis clos ou non.

Concernant la Coupe de la Confédération, la formule du “Final Four” a été maintenue et se jouera comme prévu au Maroc à huis clos.

Les demi-finales sont fixées au 22 septembre : Pyramids (Egypte) – Horoya (Guinée) au complexe Mohammed-V (Casablanca) et RS Berkane (Maroc) – Hassania Agadir (Maroc) au stade Prince Moulay-Abdellah (Rabat), alors que la finale se jouera le 27 du même mois au stade Prince Moulay-Abdellah.