Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 05 août 2020

Ciel peu nuageux à progressivement nuageux l’après-midi sur le centre ouest avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Un vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; relativement fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur le Sud avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste des régions.

Mer très agitée dans le nord et le Golfe de Hammamet, agitée sur le reste des côtes et forte dans le Golfe de Gabès.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33 C° dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 34 et 39 C° dans le reste des régions et atteindront 45 C° dans l’extrême sud.