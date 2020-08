Mabrouk Kourchid : Nécessité de lancer un dialogue national

Le député Mabrouk Kourchid a déclaré, mercredi, que son entretien avec le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, a permis de mettre l’accent sur la nécessité de préserver le prochain gouvernement de ce qu’il a qualifiés de “pièges de l’après-vote de confiance”.

Dans une déclaration de presse, à l’issue de son entretien avec Mechichi, Kourchid a appelé le chef du gouvernement désigné à organiser un dialogue national rassembleur.

Un dialogue de nature à appuyer l’action gouvernementale et qui se tiendra sous la supervision du président de la République, des organisations nationales et des partis politiques à l’instar du dialogue de 2013 et ce, afin d’éviter au gouvernement d’éventuels problèmes, a-t-il expliqué.

“Il est impératif de lancer un dialogue national sur le système de gouvernance, le développement et la situation critique des institutions publiques, loin du parlement et du gouvernement”, a-t-il souligné.

Kourchid a, par ailleurs, proposé la formation d’un gouvernement de compétences politiques non partisanes et non un gouvernement de technocrates, estimant que le prochain gouvernement devrait être appuyé politiquement.

“Il ne faut pas, à ce stade, qu’il soit un cabinet de partis politiques pour mettre un terme aux tiraillements “, a-t-il affirmé.

S’agissant du chef du gouvernement désigné, Kourchid a estimé qu’il est “sur la bonne voie dans la mesure où Mechichi est libéré de toute crainte et fait partie de l’administration tunisienne et, donc, bien informé sur les problèmes actuels”.

Le chef du gouvernement désigné a eu, ce mercredi, une série d’entretiens avec des députés hors groupe dans le cadre des concertations autour de la formation du prochain gouvernement.