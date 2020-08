Concertations autour du prochain gouvernement : “Il faut désigner des personnalités fortes”(Safi Said)

Le député Safi Said (hors groupe) a appelé, mercredi, le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, à “bien choisir son équipe gouvernementale et désigner des personnalités fortes”.

A l’issue de son entretien avec Mechichi, Safi Said a déclaré avoir “découvert en Hichem Mechichi un jeune homme acceptant le dialogue et capable de comprendre et agir en silence”, précisant avoir évoqué avec lui plusieurs sujets qui ne sont pas forcément en lien avec la formation du gouvernement, tels que l’explosion à Beyrouth et la “guerre des ports”.

Safi Said a, par ailleurs, indiqué avoir prévenu le chef du gouvernement de la gravité de la situation en Tunisie, “devenue vulnérable face aux enjeux des forces régionales”.