Aid el Kébir, Sms Aïd Mabrouk Messages bonne fête de l’Aid al Adha 2020

1- “Que DIEU soit satisfait de toi, qu’il te récompense pour ta bonne foi, que ta vie soit pleine de joie, et que le bonheur envahisse ton toit !”

2- “Saha Aïdek, Ainsi pour tout ta famille ! Un AID beni, avec du bonheur à l’infini, une famille très unie, autour d’une table bien garnie. Qu’Allah vous compte parmis ses bien aimés. Saha Aidkoum”

3- “jour après jour l’année fait le tour et voilà le retour du plus beau jour plein de mechoui dans le four, et un petit mot pour ce jour, 3aidkoum moubarak ”

4- “sur les ailes des papillons colorés je vous envois des roses parfumées sur lesquelles j’ai tatoué en lettre diamantées ”AIDEKOUM MOUBAREK””

5- “Je te souhaite une fête intik avec kebda magnifique, kercha fantastique, un méchoui sympathique et un Aid très chic! Aid Adha moubarak”

6- "Je vous envoie un salut royal et une félicitation impériale titrée par la bénédiction sacrée de dieu pour vous combler de bonheur et vous souhaitez Aid Moubarak"

7- “inchalah dima m3aydine,men deniya mertahine w m3a l3ayla melmoumine,w bel hlou chb3anine w bel AID farhanine.aid mobarak”

8- “kabchna messaoud grono megdoud ,zalifna boukhdoud, osbana mechdoud,aidna aidkoum yaoud wa yelkakoum dima saoud, aid mobarek a tous”

9- “Fête musulman un mouton souvent méchant l houssa a la maison. mechwi trop bon c’est fatiguant mais c’est notre religion 3id moubarek”

10- “3id sa3id, 3omr madid, imane chadid, tassamouh moufid, séhha min hadid, nafass jadid, wa najah akid inchaAllah”