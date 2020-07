Tunisie : L’ARP tiendra deux séances plénières les 28 et 29 juillet

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra deux séances plénières, mardi et mercredi à partir de 09H00.

Le programme comporte l’examen des projets de loi suivants:

– Projet de loi organique n°2018-87 portant approbation du Traité révisé instituant la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD).

– Projet de loi n°2020-18 portant approbation de l’accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement relatif à l’accord de prêt conclu entre la Transtu et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement pour le financement du projet de rénovation de la flotte des moyens de transport de la ligne Tunis- La Goulette – El Marsa de la Transtu.

– Projet de loi portant amendement de la loi n°2012-4 du 22 juin 2012, relative aux dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.