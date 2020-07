Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 25 juillet 2020

Un vent d’une vitesse de 50 km/h soufflera, samedi, sur les côtes nord. La mer est localement agitée à très agitée et la baignade est déconseillée sur les côtes nord du pays.

Vent faible à modéré dans le reste des régions. Mer peu agitée sur les côtes Est et baignade possible sur les côtes de Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine et Nabeul Sud.

Températures stables et les maximales seront comprises entre 32 et 37 C° dans les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 41 C° dans le reste des régions avec vents locaux de sirocco.

L’apparition de cellules orageuses est attendue l’après-midi sur les hauteurs ouest et seront accompagnées de pluies éparses.