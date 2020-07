Le temps sera généralement dégagé à peu nuageux. Par la suite, les nuages seront plus abondants au nord et dans les hauteurs ouest. Vent faible à modéré entre 15 et 30 km/h.

Mer peu agitée à agité à Cap Serrat. Températures en légère hausse, entre 31 et 36 degrés près des côtes et 35 et 40 degrés à l’intérieur du pays avec du sirocco localement, selon les prévisions de l’INM.