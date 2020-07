Tunisie : Al-Karama ne proposera pas de nom pour la présidence du gouvernement

La coalition al-Karama a annoncé, jeudi 23 juillet 2020, qu’elle ne présentera aucun nom ou liste de candidats pour la présidence du gouvernement, ni en son nom ni dans le cadre d’une coalition.

Dans une déclaration publiée sur sa page officielle Facebook, Al-Karama précise, néanmoins, qu’il reste ouvert à toutes les initiatives et les propositions qui tendent à faire sortir le pays de la crise politique, économique et sociale et qui cherchent à consacrer l’Etat de droit et à réaliser les objectifs de la révolution et de la dignité.

Al-Karama reproche au président de la République, Kaïs Saïed, son modus operandi consistant à “se concerter avec les parties politique par voie de correspondances”.