Championnat d’Angleterre : Liverpool fête son titre à Anfield en mettant cinq buts à Chelsea

Liverpool accueillait mercredi soir,Chelsea dans son antre d’Anfield, où les Reds sont invaincus en Championnat depuis trois longues années.

Mais c’était bien plus qu’un match que les joueurs de Jürgen Klopp disputaient : à l’issue de la rencontre, ils ont soulevé le trophée des vainqueurs du Championnat d’Angleterre pour la première fois depuis 1990.

Cela valait bien un match typique de la Premier League. Avec des coups de canon de Keita, Alexander-Arnold et Wijnaldum, les locaux ont vite mené 3-0. Mais, avant la pause, Giroud permettait aux Londoniens d’y croire encore. Après être revenu des vestiaires, Roberto Firminio redonnait de la marge à Liverpool mais les entrées et les réalisations d’Abraham et de Pulisic mettaient Chelsea à un petit but.

En fin de match, Oxlade-Chamberlain, entré à la place d’un Salah maladroit, inscrivait le cinquième but de Liverpool, qui pouvait alors aller fêter son titre dans le Kop d’Anfield. Pour Chelsea, quatrième, un match nul lors de la 38e journée suffira pour décrocher son ticket pour la prochaine C1.

Auparavant, Manchester United s’est fait peur et a évité le pire. Les Red Devils ont obtenu un point précieux face à West Ham (1-1).

Michail Antonio a ouvert le score sur un pénalty concédé par Paul Pogba en fin de première période. Dans le second acte, Mason Greenwood a inscrit son 10ème but de la saison sur une offrande d’Anthony Martial pour égaliser.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer prend provisoirement la 3ème place du classement en attendant le résultat de la rencontre Chelsea – Liverpool ce soir. Les Mancuniens affronteront Leicester dans un match décisif pour la Ligue des Champions lors de la dernière rencontre de la saison.

De leur côté, les Hammers sont officiellement maintenus en Premier League.

résultats de la 37e journée:

samedi

Norwich City – Burnley 0 – 2

dimanche

Bournemouth – Southampton 0 – 2

Tottenham – Leicester 3 – 0

lundi

Brighton – Newcastle 0 – 0

Sheffield United – Everton 0 – 1

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 0

mardi

Watford – Manchester City 0 – 4

Aston Villa – Arsenal 1 – 0

mercredi

Manchester United – West Ham 1 – 1

Liverpool – Chelsea 5 – 3

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 96 37 31 3 3 82 32 50 champion

2. Manchester City 78 37 25 3 9 97 35 62

3. Manchester United 63 37 17 12 8 64 36 28

4. Chelsea 63 37 19 6 12 67 54 13

5. Leicester 62 37 18 8 11 67 39 28

6. Wolverhampton 59 37 15 14 8 51 38 13

7. Tottenham 58 37 16 10 11 60 46 14

8. Sheffield United 54 37 14 12 11 38 36 2

9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6

10. Arsenal 53 37 13 14 10 53 46 7

11. Everton 49 37 13 10 14 43 53 -10

12. Southampton 49 37 14 7 16 48 59 -11

13. Newcastle 44 37 11 11 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 37 11 9 17 30 49 -19

15. West Ham 38 37 10 8 19 48 61 -13

16. Brighton 38 37 8 14 15 37 53 -16

17. Aston Villa 34 37 9 7 21 40 66 -26

18. Watford 34 37 8 10 19 34 61 -27

19. Bournemouth 31 37 8 7 22 37 64 -27

20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44

NDLR: Les quatre premiers qualifiés pour la Ligue des champions Le 5e qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Les trois derniers sont relégués.