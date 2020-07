DANAO lance sa campagne de préservation des plages tunisiennes baptisée «Ma7leh BharBledi»

Le groupe Délice Danone de Hamdi Medeb vient de montrer une nouvelle fois qu’il est une entreprise éminemment citoyenne qui se mobilise et mobilise autour des causes environnementales. En effet, dans le cadre de la continuité de ses actions citoyennes pour l’intérêt général, l’une de ses marques, DANAO, a lancé une campagne éco-responsable d’envergure baptisée « Ma7leh BharBledi ».

Visant à unifier les Tunisiens autour de la mer en mettant en exergue la beauté des plages tunisiennes et la richesse de notre patrimoine, la campagne “Ma7leh BharBledi“ s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation contre la pollution et les déchets.

Et il y a urgence, car les plages tunisiennes, qui s’étendent quelque 1 200 kilomètres et abritant une biodiversité́ riche et fragile, méritent amplement qu’on les protège et les préserve, à cause de la forte pression touristique qu’elles suscitent mais qui joue un impact négatif sur l’environnement et les ressources naturelles.

DANAO, l’un produits les plus appréciés des Tunisiens et l’une des marques les plus engagées pour la cause environnementale, a donc lancé une édition limitée en vue justement de mettre en vedette la beauté du littoral tunisien.

“Ma7leh BharBledi” by Danao, 17 sites sur 13 gouvernorats mis en avant

Cette campagne est une contribution de DANAO qui met en avant les richesses naturelles et culturelles locales de 17 sites tunisiens sur 13 gouvernorats, à travers l’illustration des monuments et spécificités de chaque site sur l’emballage DANAO.

Les nouveaux packs présenteront ainsi les sites suivants :

– le Fort Génois de Tabarka (gouvernorat de Jendouba),

– l’Archipel La Galite (gouvernorat de Jendouba),

– le Cap Négro (gouvernorat de Béja),

– Raf-Raf (gouvernorat de Bizerte),

– Borj El Wistani-Ghar el Melh (gouvernorat de Bizerte),

– Raoued (gouvernorat de l’Ariana),

– Sidi-Bou-Said (gouvernorat de Tunis),

– le Casino Hammam-Lif (gouvernorat de Ben Arous),

– la vieille ville la Kasbah à Hammamet (gouvernorat de Nabeul),

– l’Archipel Zembra et Zembretta (gouvernorat de Nabeul),

– le Port el Kantaoui (gouvernorat de Sousse),

– l’Archipel Kuriat (gouvernorat de Monastir),

– le Port de la mer (gouvernorat de Mahdia),

– le Fort Lahwar de Kerkennah (gouvernorat de Sfax),

– la Plage Sidi-Mansour (gouvernorat de Sfax),

– la Plage de la Kazma (gouvernorat de Gabés),

– les îles aux flamants roses Djerba (gouvernorat de Médenine).

Outre la portée environnementale, un des objectifs de DANAO est aussi de soutenir le tourisme et faire le plaidoyer de sa forme responsable pour que les Tunisiens puissent découvrir et redécouvrir la beauté́ de leur pays pour mieux la préserver.

Mais on regrettable l’absence des représentants structures publiques (ministères de l’Environnement et des Affaires locales, notamment).

Les îles Kuriat, le point de départ

Pour faire découvrir son action « Ma7leh BharBledi », la marque DANAO a invité un certain nombre de journalistes de la place à une expérience immersive sur les îles Kuriat au large de Monastir, l’un des sites mis en vedette. Une conférence de presse a eu lieu sur le bateau durant la traversée vers les îles situées au nord-est du cap de Monastir à environ vingt kilomètres de la terre ferme.

Outre les journalistes, il y avait également des influenceurs et artistes (dont les humoristes Jaafar Guesmi et Tarek Baalouche) qui ont eu le privilège de découvrir cette action « Ma7leh BharBledi », agrémentée par une excursion maritime inoubliable vers le superbe archipel pour découvrir sa plage qui mérite le détour. Avec en prime une escorte ou la supervision de la Garde nationale…

Des associations très actives et engagées pour la préservation de l’environnement et particulièrement la protection de la biodiversité ont pris part à la journée.

L’association « Notre Grand Bleu » qui œuvre pour la conservation de la biodiversité marine et côtière, notamment la protection des espèces qui ont un grand intérêt pour l’écosystème ou les espèces menacées d’extinction comme la tortue marine Caretta Caretta et l’herbier de posidonie, etc. plusieurs fois primée pour son engagement. San oublier l’association « Les Amis des Oiseaux », qui s’est fixé pour mission d’étudier, suivre et protéger l’avifaune tunisienne, sédentaire et migratrice, et ses habitats.

Ces acteurs majeurs totalement dédiés à la cause ont eu l’occasion de partager avec les présents leurs activités et contribuer à l’effort de sensibilisation durant des ateliers ludiques auxquels les participants étaient invités.

«Nous avons voulu créer une relation de complicité entre tous ces éléments pour exprimer à quel point nous sommes fiers de notre littoral. Nous espérons à travers cette action contribuer à faire découvrir à nos consommateurs la splendeur des plages tunisiennes ainsi que la richesse du patrimoine de nos villes côtières», précise Emin Doukali, responsable de la marque DANAO.

Et d’ajouter : «À travers nos emballages et nos packs, nous nous sommes engagés depuis des années déjà dans les actions écoresponsables et nous œuvrons à être un acteur participatif pour appuyer les efforts et programmes nationaux pour la préservation de l’environnement».

Pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que DANAO est labellisée FSC, pour son engagement environnemental depuis 2016. En 2018, elle a contribué à financer une action de plantation d’arbres dans des écoles. En 2019, elle a organisé une journée de nettoyage des fonds marins à Tabarka…et l’engagement ne s’arrêtera pas là !