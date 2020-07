Tunisie : Examen des solutions à adopter au profit des docteurs au chômage au centre d’un entretien du président de la République avec le ministre de l’enseignement supérieur

Les réformes à adopter au niveau du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et l’examen des moyens susceptibles de trouver des solutions au dossier des docteurs au chômage, étaient au centre d’un entretien tenu mardi, au palais de Carthage, entre le président de la République Kaies Saied et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Selim Choura.

Le président de la République a rappelé, à ce propos, son initiative portant création d’un conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Une structure qui permettrait d’introduire les réformes nécessaires et contribuer à promouvoir les perspectives pour un meilleur avenir pour les étudiants, indique un communiqué rendu public par la présidence de la République.

Le président de la République a aussi souligné son attachement à trouver des solutions radicales pour mettre fin au phénomène de fuite des cerveaux et des compétences tunisiennes.

Selim Choura a pour sa part indiqué, au terme de cet entretien, avoir passé en revue avec le président de la République un exposé portant sur le développement des programmes de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les solutions à adopter en urgence au profit des docteurs au chômage.