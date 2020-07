Festival ” Oscars Libya 2020 ” le 8 août prochain à Tunis

La 3ème édition du festival annuel “Oscars Libya”, anciennement “Oscars Arabia”, aura lieu le 8 août 2020 à Tunis.

Le festival est une initiative de l’Autorité générale de la Culture en Libye dont les deux premières éditions, 2018 et 2019, ont été organisées sous l’appelation “Oscar Arabia”.

Il est organisé en partenariat avec les syndicats artistiques des pays arabes participants.

Ce rendez-vous qu’abrite annuellement la Tunisie se tient en hommage à l’oeuvre de plusieurs artistes arabes en faveur du secteur artistique et sa promotion.

Le patrimoine artistique libyen sera au coeur de cet événement.

Les grandes lignes de cette manifestation artistique ont été présentées au cours d’une conférence de presse organisée mardi à Tunis.

Un programme varié qui a été élaboré par un comité représentant les syndicats des pays participants.

Mouhannad Gazaoui, directeur du festival a déclaré que la tenue du festival coïncide cette année avec une conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Il a indiqué que la Tunisie a été le premier pays de la région arabe à avoir vaincu la pandémie de la Covid-19 et à ouvrir ses frontières après la période du confinement.

Un double hommage sera rendu à la Tunisie qui accueillera une trentaine d’artistes arabes et à la chanteuse tunisienne disparue Mounira Hamdi, décédée le 15 septembre 2019.

Un hommage sera également rendu à des artistes tunisiens comme Lotfi Bouchnak, Amina Fakhet, Chirine Lajmi et Iman Cherif.

Le festival verra la présence de célébrités arabes comme Mohammad Ramadan et Menna Fadhali(Egypte), Saad Ramadan et Madeline Tabar (Liban) et Halema Boland (Koweït), Souzane Najmeddinne (Syrie) et Abir Issa (Jordanie).

“Oscars Libya” est la première grande manifestation artistique à avoir lieu en Tunisie depuis la fin du confinement sanitaire.

Les organisateurs auront la responsabilité du respect du protocole sanitaire en vigueur, -notamment la distanciation physique et un certain nombre de personnes selon l’espace-, pour assurer la sécurité et le bien être des hôtes du festival.