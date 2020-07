Tunisie : Mona Talmoudi élue à la tête du 46e Festival national du théâtre amateur de Korba

Le 46ème édition du Festival national du théâtre amateur de Korba sera dirigée présidée par l’actrice Mona Talmoudi qui devient ainsi la première femme à diriger cette manifestation annuelle depuis sa création en 1964.

La nomination de Talmoudi a été faite dans le cadre des élections organisées entre les membres de l’Association du Festival national du théâtre amateur de Korba. Dans une déclaration à la TAP, la nouvelle présidente a exprimé sa fierté de diriger cette prestigieuse manifestation disant qu’elle ” oeuvrera à conserver l’identité du festival et ses objectifs de base “.

Cette actrice originaire de la ville de Korba est diplômée de l’Institut supérieur des arts Multimédia de la Manouba (Isamm), en plus d’une formation dans la production et la mise en scène. Elle a eu des participations dans des oeuvres théâtrales et télévisées, comme “La Révolte de Don Quichotte” de Walid Daghsni” et “Nouba 2” d’Abdelhamid Bouchnak.

Organisé anuellement dans la ville de Korba, au Cap Bon, le Festival national du théâtre amateur de Korba est un rendez-vous incontournable qui réunit les amateurs du 4e art de toute la république.