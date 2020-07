Tunisie – Sit-in d’El Kamour : Le Chef du Gouvernement se rendra bientôt, dans le gouvernorat de Tataouine

Le ministre de l’Energie, des mines et de la transition énergétique, Mongi Marzouk a indiqué, jeudi, que le Chef du Gouvernement prépare une visite d’ici une semaine à dix jours, dans le gouvernorat de Tataouine, pour présenter des solutions concernant le dossier du sit-in d’El kamour.

Marzouk a précisé, lors d’une séance d’audition tenue par la Commission de l’Industrie et de l’Energie, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qu’une délégation gouvernementale mène actuellement, des pourparlers dans la région, pour préparer cette visite et trouver des solutions au dossier du sit-in d’El Kamour , lesquelles seront présentées à cette occasion

Une grève ouverte est observée actuellement, dans le gouvernorat de Tataouine (Sud Est de la Tunisie) , alors que la production est à l’arrêt dans les champs pétroliers, suite à la non application de certains points de l’accord d’El Kamour signé en 2017

Le ministre a précisé que l’accord d’El Kamour, comporte trois clauses dont la première concerne l’emploi dans des sociétés de l’environnement et de jardinage, la deuxième le développement et l’amélioration de l’exploitation du Fonds d’investissement et la troisième l’emploi dans des sociétés de production et les sociétés des services dans le domaine de l’énergie et dans les projets à réaliser dans la région.

Le ministre a souligné que le rôle du ministère de l’Energie est de développer des projets et programmes dans le secteur énergétique dans le gouvernorat de Tataouine et dans tout le pays, rappelant qu’il y a de nouveaux projets relatifs aux énergies renouvelables, aux énergies fossiles ainsi que dans le domaine des mines.

Marzouk a fait savoir que le gouvernement va présenter une approche qui permet de jeter des bases solides à la création d’emplois et au développement, conformément aux revendications de l’accord d’El Kamour .

S’agissant de l’emploi dans les sociétés de l’environnement et de jardinage, le ministre a relevé que ce genre d’emploi n’a pas de bases économiques pour assurer sa pérénnité.

Ainsi, dans le cadre de l’accord d’El Kamour, il a été convenu d’employer 3000 personnes dans ces sociétés , 2500 ont été déja embauchés et il reste 500 personnes auxquelles il faut trouver une solution plus efficace .

Il a précisé que près de 270 personnes ont été déjà employées dans les sociétés de service et de production relevant du ministère de l’énergie, soulignant que 1400 emplois non permanents peuvent être créés dans de nouveaux projets devant etre réalisés, tels que le projet Nawara et d’autres projets dans le domaine des énergies renouvelables.

Les députés membres de la commission de l’Energie ont souligné l’impératif que l’Etat s’engage à appliquer l’accord d’El Kamour, mettant l’accent sur l’importance d’élaborer un plan de développement dédié à chaque région, dont la région de Tataouine, dans l’objectif d’absorber le chômage et réaliser le développement dans les différentes régions.

La directrice générale au ministère du Développement, Mbarka Talbi, a indiqué que les problèmes de développement sont d’ordre national et non pas uniquement d’ordre régional .

Elle a relevé que les projets ont été mis en place de manière anarchique suite à une pression politique et sociale exercée, sans étude préalable.

La responsable a précisé qu’il y a des projets qui ont été inscrits dans le plan de développement 2016-2020, sans être étudiés, à cause d’une pression politique et régionale.

Talbi a précisé que seulement environ 45% des projets de développement ont été exécutés au niveau national et 38% au niveau de la région de Tataouine.