Tunisie : Le groupe parlementaire ” Al Watania ” exprime son soutien à la liberté des médias et à l’indépendance de la HAICA

Le groupe parlementaire ” Al Watania ” a exprimé, à l’issue de sa réunion mardi avec la Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle (HAICA), son appui à l’instance chargé de la régulation de l’audiovisuel et à l’exercice de ses fonctions en dehors des pressions politiques.

Le bloc ” Al watania ” fera face à toute tentative de porter atteinte à la neutralité et à l’indépendance de la HAICA, garanties par la Constitution, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Cité dans le texte du communiqué, le président du bloc ” Al Watania “, Hatem Mliki, explique cette position par l’existence de preuves concrètes sur des violations entourant l’initiative du bloc de la Coalition ” Al Karama ” relative à l’amendement du décret-loi 116.

Mliki explique, à ce propos, que certains députés d’Al Karama, représentent des parties prenantes dans des affaires intentées contre la HAICA, ce qui leur fait perdre leur droit constitutionnel de présenter une initiative législative à cet effet.

” Les violations concernent également la partie en charge d’examiner l’initiative, à savoir la commission des droits, des libertés et des relations extérieures, surtout que sa composition actuelle ne permet pas d’examiner une initiative liée au domaine de la communication audiovisuelle, pour cause de suspicion de conflit d’intérêts en rapport avec l’initiative de la coalition Al Karama. Il s’agit, pour le groupe Al Watania d’une menace sérieuse pour l’indépendance de la HAICA et la liberté des médias en Tunisie, a-t-il indiqué.

Hatem Mliki a appelé dans ce sens toutes les parties et les composantes de la société civile à soutenir la HAICA, au regard de l’importance du secteur de l’audiovisuel dans la préservation des acquis du processus démocratique en Tunisie.

Les représentants du groupe ” Al Watania ” ont réitéré également, à l’issue de leur entretien avec une délégation du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), leur engagement vis à vis du respect des principes de la liberté de la presse et de l’expression et des libertés de manière générale.

Les élus du groupe ” Al Watania ” considèrent l’initiative de la Coalition Al Karama concernant le changement de la composition de la HAICA, comme étant inconstitutionnelle, et vise à porter préjudice à l’indépendance de l’instance et faire main basse sur le secteur de l’audiovisuel.

Les représentants du groupe ” Al Watania ” ont fait état de leur disposition à appuyer la position du SNJT et à travailler avec les ” partisans des libertés ” au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple pour une reforme juridique dudit secteur et de la liberté de la presse, rapporte le SNJT dans un communiqué.