Ils assistent à son mariage puis à ses funérailles et contamine 100 personnes

Plus de 100 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19 après avoir assisté à un mariage, puis aux funérailles d’un homme indien qui était gravement atteint de coronavirus lors de son mariage.

L’homme de 31 ans, décédé deux jours après son mariage, se serait rendu à Baligang en provenance de New Delhi pour son mariage le 15 juin, auquel ont assisté plus de 350 amis et membres de sa famille, selon The Indian Express.

Le marié a appelé sa famille à arrêter la cérémonie parce qu’il était malade, mais ils ont refusé de répondre. Il a été prié à prendre du paracétamol pour baisser sa température afin qu’il puisse assister à la cérémonie.

Un parent a déclaré: « Bien qu’il se sentait malade le 14 juin et voulait reporter le mariage, la décision des membres de la famille a primé, indiquant qu’il subirait d’énormes pertes financières si les contrats avec les chargés de la cérémonie seraient annulés. »

Selon les médias locaux, la victime s’est plainte de symptômes de la Covide-19 et a été brièvement hospitalisée, mais la famille l’avait forcé à terminer le mariage en présence de plus de 300 invités.

L’homme est mort à son domicile deux jours plus tard, le 17 juin, et la famille aurait brûlé son corps. Près de 200 personnes ont assisté aux funérailles, dont certaines étaient présentes au mariage et aux funérailles.

Les autorités ont ouvert une enquête sur d’éventuelles violations des règles sanitaires concernant le nombre d’invités au mariage et aux funérailles.

Pas plus de 50 invités sont autorisés à des mariages en Inde, et seulement 20 aux funérailles, pour réduire le risque de propagation du virus.

Un parent a noté qu’ils étaient moins préoccupés par le virus parce que « les zones rurales sont presque vides de la pandémie », et les autorités locales tentent maintenant de prévenir de nouvelles contaminations.