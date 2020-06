Tunisie – Covid-19 : La CTN lance son protocole sanitaire

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) vient d’annoncer le lancement de son protocole sanitaire, comportant l’ensemble de mesures et procédures qui doivent être respectés par les voyageurs lors de l’enregistrement, de l’embarquement, et durant leur séjour à bord des bateaux.

L’objectif est d’assurer la sécurité et la santé de tous les clients et d’atténuer le risque de propagation de la pandémie.

Ces mesures sont inspirées, notamment, des règles et instructions définies par l’Organisation maritime internationale, l’Organisation mondiale de la santé et les structures tunisiennes concernées.

La CTN a rappelé, également, que “pour la zone ” verte “, le test RT-PCR de dépistage COVID-19 n’est pas requis”.

Pour ce qui est de “la zone ” orange “, le résultat négatif du test virologique RT-PCR de dépistage COVID-19 doit être réalisé 72 heures précédant l’embarquement, quitte à ne pas dépasser les 120 heures au débarquement”.

En ce qui concerne la zone ” rouge “, “les passagers doivent être munis, en plus du résultat négatif du test virologique RT-PCR de dépistage COVID-19, d’un voucher pour une réservation confirmée dans un hôtel pour une semaine (la liste des hôtels sera diffusée sous peu par les Autorités Sanitaires Tunisiennes). Pour les passagers arrivant en voiture, une personne tierce (de ses proches) est tenue de venir récupérer la voiture au port”.

Par ailleurs, l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) a défini des conditions de protection, que les voyageurs doivent respecter, dans les différents ports de la République, notamment lors de passage de finalisation des procédures frontalières et douanières.

Il convient de rappeler que la Tunisie a ouvert, à partir du 27 juin 2020, ses frontières aériennes, maritimes et terrestres.