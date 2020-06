Ariana : Les équipes de contrôle économique saisissent 2800 jouets

Les équipes de contrôle économique du gouvernorat de l’Ariana ont arrêté samedi, un camion à El Gazalah dans la délégation de Raoued et saisi 2800 jouets pour enfants, a indiqué une source de la direction régionale du commerce de l’Ariana, à l’Agence TAP.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne de contrôle menée avec les services sécuritaires, a permis de contrôler plus de 70 véhicules et camions et de saisir également, 5 tonnes de fruits et une tonne de légumes qui ont été injectés dans les circuits officiels pour lutter contre la spéculation.

Les services de contrôle économique de l’Ariana ont relevé samedi, 34 infractions économiques et établi des procès-verbaux dans plusieurs points de vente de produits de consommation, concernant la facturation, la hausse et le non affichage des prix